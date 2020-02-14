團體向2萬長者基層派口罩　逾2000清潔工獲贈口罩

新冠肺炎疫情持續，口罩等防疫用品短缺，有團體從海外訂購口罩在社區派發。國際獅子總會中國港澳303區(下稱獅子會)今午(14日)在深水埗和社區組織合作派發口罩予長者和基層人士，對象為各區社區組織的長者會員，採取身份證實名制登記，分時段派發。在下午2時許，有約30名長者排隊到深水埗的派發點領取口罩。

獅子會通過社企從海外採購20萬個口罩，周一(10日)起在港島東區、黃大仙、觀塘、沙田、葵芳共5個區域，透過社區網絡派發口罩。獅子會總監王恭信表示，第一階段的派發服務，預計可讓2萬人受惠，對象為行動不便而未能外出的傷殘人士、老人及低收入家庭等。王指預算以100萬港元採購口罩，暫時大約使用了一半，獅子會在本月會繼續進行第二、第三及更多階段的口罩派發。

另外，早前有社會人士組成「全港社區抗疫連線」，並計劃開展防疫抗疫行動。連線今午於全港18區共24個地方向2000多位清潔工贈送口罩和防疫小冊子。召集人張學明指，近日因肺炎疫情肆虐，市民處於惶恐中，而清潔工需冒着風險在街頭清潔，因此向他們表示謝意。