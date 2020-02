政Whats噏：情人節送花OUT晒　口罩廁紙先係恩物

新冠肺炎肆虐,正所謂「愛在瘟疫蔓延時」,今日(14日)大家會點過情人節呢?仲係鮮花同朱古力?OUT晒喇!

新民黨主席葉劉淑儀拍咗段短片上載Facebook,講吓今年情人節會點過?第一Pair出場嘅係曾經選過港姐嘅「小花」劉聖雪(Dana)同社區發展主任李宇星。李宇星一出場就送上一紮紅玫瑰,大家估下Dana送乜嘢?就係情人節嘅恩物口罩喇。

李宇星話今日會返屋企同太太食飯,仲會送啲令太太覺得浪漫嘅禮物喎。係乜嘢?口罩、一條廁紙或者漂白水呀!真係夠貼心,知道呢排搶購潮,廁紙都買唔到。至於問咗幾次係咪同男朋友拍拖都唔答嘅Dana,就話今日會落區派口罩。

另一Pair係社區發展主任劉文杰同另一小花、離島區前區議員傅曉琳(Sammi)。睇嚟劉文杰都唔知碇,一開口就問Sammi有冇男朋友?Sammi話冇,仲話可能因為以前做區議員,通常區議員都唔受男仔歡迎嘅,劉文杰竟然反問:「即係好惡嘅咩?」Sammi就話:「你見我個樣都唔係兇惡吖!」若果咁樣追女仔嘅話就撞牆喇!好彩劉已為人夫啫!

最後葉劉就引名著《Love in the Time of Cholera》「愛在瘟疫蔓延時」嘅寓意,希望今天香港面對困難環境時,以愛戰勝疫情,讓香港早日走出困境。