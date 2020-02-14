政Whats噏：情人節送花OUT晒　口罩廁紙先係恩物

新冠肺炎肆虐，正所謂「愛在瘟疫蔓延時」，今日(14日)大家會點過情人節呢？仲係鮮花同朱古力？OUT晒喇！

新民黨主席葉劉淑儀拍咗段短片上載Facebook，講吓今年情人節會點過？第一Pair出場嘅係曾經選過港姐嘅「小花」劉聖雪(Dana)同社區發展主任李宇星。李宇星一出場就送上一紮紅玫瑰，大家估下Dana送乜嘢？就係情人節嘅恩物口罩喇。

李宇星話今日會返屋企同太太食飯，仲會送啲令太太覺得浪漫嘅禮物喎。係乜嘢？口罩、一條廁紙或者漂白水呀！真係夠貼心，知道呢排搶購潮，廁紙都買唔到。至於問咗幾次係咪同男朋友拍拖都唔答嘅Dana，就話今日會落區派口罩。

另一Pair係社區發展主任劉文杰同另一小花、離島區前區議員傅曉琳(Sammi)。睇嚟劉文杰都唔知碇，一開口就問Sammi有冇男朋友？Sammi話冇，仲話可能因為以前做區議員，通常區議員都唔受男仔歡迎嘅，劉文杰竟然反問：「即係好惡嘅咩？」Sammi就話：「你見我個樣都唔係兇惡吖！」若果咁樣追女仔嘅話就撞牆喇！好彩劉已為人夫啫！

最後葉劉就引名著《Love in the Time of Cholera》「愛在瘟疫蔓延時」嘅寓意，希望今天香港面對困難環境時，以愛戰勝疫情，讓香港早日走出困境。