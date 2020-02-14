港增3新冠肺炎確診個案累計56宗　5人危殆4人嚴重

新冠肺炎個案持續上升，衞生防護中心今(14日)公布新增3宗確診個案，至今香港確診個案累計56宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(14日)表示，第54名患者為一名41歲女士，家住石澳大浪灣村，在鰂魚涌任文職人員，她於本月3日出現咳嗽，13日到律敦治醫院求醫並入院接受治療。

她是第53宗患者的表姊，曾與長康邨康美樓確診人士，在上月26日晚上北角明星海鮮酒家一同出席聚餐。目前出席飯局的人士中，共有6人確診新冠肺炎，包括第46、48、49、52及53宗個案。張指該次聚餐並無打邊爐，目前仍未能確定康美樓感染群組是環境因素，還是人傳人感染，因有個案較早發病，故仍需追查病源。

張又補充，第54名患者出現咳嗽後繼續上班，當時有戴口罩，中心會留意她是否曾與個別同事吃飯，並會進行檢疫。

第55宗個案是一名70歲老翁，住在葵涌石籬二邨，早前因跌倒到瑪嘉烈醫院，他當時曾向急症室人員透露自己氣促及咳嗽，其後出現發燒及血氧低，轉入深切治療部治療，而他在上月22日有在落馬洲口岸即日往返的紀錄。

至於第56宗個案是一名61歲女士，住在上環永樂街，在上環一酒家點心部任職，本月12日出現發燒，昨日(13日)在瑪麗醫院求醫；其丈夫上月23至25日曾到廣東新會探望兒子，2人未有徵狀。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，過去24小時內呈報36宗懷疑個案，仍有114名懷疑個案患者留院觀察；而目前56宗確診個案中，除了1人死亡及1人出院外，54病人留醫9間醫院，包括5人危殆及4人嚴重。當中新增的第55個案危殆病人入院時情況差，已直接轉入深切治療部，並須插喉、注射強心針及暫時使用腎臟替代治療。

對於目前於檢疫中心的人數，張竹君指因中心內的人士隔離日數以最後一次接觸確診者起計，營內不斷有人陸續離開，故無檢疫中心內的總人數數字。她又提及，明白因康美樓事件有一群人入住檢疫中心，令中心相當爆滿，導致其他家居接觸者暫未能入住檢疫中心，希望家居接觸者自律，勿擅離居所。