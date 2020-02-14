區議員城規會抗議　反對深井陳記廣場擬改建住宅

深井陳記廣場擬申請改建為19層高住宅，諮詢期今日(14日)結束。反對改建的地區人士繼前日(12日)於上述廣場抗議後，今日「再下一城」到北角城市規劃委員會辦事處請願。有當區區議員指出區內社區配套嚴重不足，直斥廣場用地理應維持現有的政府、機構或社區設施(GIC)用途，而非建成住宅，「區內本身連圖書館、社區綜合大樓以及永久街市都冇，為居民造成好多不便，依家仲想用GIC地起住宅」。

深井陳記燒鵝旗下陳記廣場毗鄰海韻花園，佔地逾1萬方呎。申請人曾申請將上址改建為酒店不果，近期再闖城規會，改為申請計劃廣場為商住物業，提供56個住宅單位及設地庫停車場。荃灣區議員劉志雄及譚凱邦今午到城規會遞交請願信，以及早前向深井居民收集逾1500個反對改劃的簽名，但城規會表示因新冠肺炎疫情關係而不便派員接信，他們只好將簽名投進辦事處收集箱內。

劉志雄指出，區內社區設施本已不足，例如圖書館及社區綜合大樓均欠奉。他以居民日常買菜下廚的需要為例，指不少街坊寧願前往距離較遠的荃灣楊屋道街市買餸，惟目前區內的臨時街市攤檔疏落，選擇亦不多。他認為在社區設施不足情況下，廣場既現為GIC用地，理應繼續維持其用途或提供社福設施，惠及廣大市民。