港大研新冠肺炎檢測系統　最快30分鐘有結果

新冠肺炎持續蔓延，哈佛醫學院教授金成佑聯同港大生物醫學博士梁建國今日(14日)召開記者會，指研發快速檢測系統，透過分析RNA核酸分子檢測病毒設備，檢測新冠肺炎等病毒。梁建國指，新檢測系統快捷、高敏感、準確及安全，樣本上機後最快30分鐘即獲結果，希望可控制時下疫情，達到「早發現、早預防、早康復」。

梁指，檢測系統主要分為兩部分，從口腔提取樣本後，先放到儀器上自動化提取核酸，5至10分鐘後再轉到另一儀器上檢驗核酸，其檢測敏感度高於95%，並獲歐洲CE及南韓食品及藥物局認證。目前技術一般需要3至6小時才有結果，而新技術只需少於1小時即可。他解釋，人手檢測時有機會污染樣本，自動化過程令工序簡化，可降低樣本受干擾的風險，亦提升人員檢測時的安全。

研究團隊指，檢測系統可檢測多達65種病毒或疾病，由普通流感到伊波拉病毒，以至新冠肺炎病毒都能檢測。檢測系統已進入實質應用階段，並已對新冠肺炎作臨床測試，目前只欠行政步驟，如無意外可於1至2周後在香港正式推出。

團隊指，兩部快速檢測儀器共重16公斤，有望結合流動檢驗車組成「流動工作站」，可到偏遠地區、疫情爆發或保安嚴密地方進行現場採檢，例如港口、海關、航空及醫院等，惟有關細節仍需與政府有開部門相討。