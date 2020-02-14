17區會正副主席晤劉江華陳肇始　批未提供場地開會

新型冠狀病毒疫情持續，早前民政事務總署暫停為區議會提供開會場地和秘書服務，17區區議會正副主席今日(14日)會見民政事務局局長劉江華、食物及衞生局局長陳肇始，以及民政事務總署署長謝小華表達不滿，並希望局方改善安排。

其中屯門區議會主席陳樹英指，政府抗疫不力，區議會更加需要發揮表達民意的角色，惟政府取消各區區議會會議，導致市民意見無法提出，民意無法表達，區議員亦做不到「下呈上達、上呈下達」，議員難以繼續社區工作。她引述謝小華指，議員在缺乏秘書支援下仍有自由開會，各區區議會將自行另覓場地開會。會上又討論各區區議會可否簡化報價程序及彈性採購口罩，民政署回應指，現時的報價機制已具最大彈性。

另東區區議會主席黎志強表示，政府應盡快全面封關，若不封關則「幾多口罩都唔夠」，亦提及區議會撥款問題，他指由於大多區議會社區活動都停止，當中或涉及數以百萬港元甚至上千萬港元，希望將該筆錢用來應急買口罩，惟謝回應指有關款項在會計年度內沒有使用，將撥回給政府庫房，區議會對此感到失望。

劉江華會後表示，因應疫情，秘書處在未來兩星期，都未能為所有法定組織和諮詢機構包括區議會提供服務，以減少社區接觸和兩地人流，希望區議員理解。至於未來改建檢疫中心時會否諮詢區議會，陳肇始指未來需要更多檢疫中心的設施，希望能在社區做更多解說。