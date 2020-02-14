新冠肺炎肆虐民怨沸騰　港府掟250億元挽民望惟力不足

新冠肺炎肆虐，重創香港經濟，百業蕭條，加上口罩嚴重短缺，致使市民一罩難求，消毒藥水等早已搶購一空，就連超市的食米、廁紙亦空空如也。政府防疫不力造成民怨沸騰，行政長官林鄭月娥今(14日)表示，政府將會向立法會財委會申請不少於250億港元疫情撥款，涉及21個項目，希望財委會下星期舉行特別會議，試圖挽回低迷的民望，惟相關的援助未能惠及全港市民。

林鄭表示，本月5日公布成立防疫抗疫基金，近日在詢問專家後已敲定內容，包括為確保口罩供應，政府將斥資繼續全球採購，又會資助私營企業製作本地口罩生產線，以及研發可重用口罩等；此外，政府將向醫管局撥款47億港元、向持牌旅行社發放8萬港元津貼，食肆及工廠食堂最高可獲發20萬港元津貼，而持牌小販亦將獲發5000港元津貼。

另外，政府會向自資幼兒中心提供資助，教育局亦將向全港幼稚園撥款，而學生學習津貼將增至3500港元，並向低收入家庭津貼提供每戶約5000港元資金。至於政府將火炭駿洋邨改作檢疫中心，林鄭指連同早前粉嶺暉明邨受影響的居民，每戶可獲發6000港元津貼作補償。

立法會議員梁美芬批評，政府推出的抗疫基金並不足夠，同時建議簡化申請程序，並預留其中20億港元購買口罩予清潔工及醫護等抗疫前線人士；她又提議政府撥款予「三無大廈」的居民及因疫情失業的市民。

財務委員會主席陳健波宣布，財委會已收到政府通知要求召開會議，處理政府申請約250億港元抗疫防疫撥款申請。由於此項撥款申請緊急及有迫切性，所以決定在下周五(21日)上午10時至下午1時，及下午2時至7時，合共8個小時召開財委會，特別安排此次會議只處理該項目，讓議員可向官員提出有關撥款的質詢。陳指，由於很多處於水深火熱的市民及行業極為需要此次撥款的支援，呼籲各議員聚焦討論，能夠發揮監察政府的角色，確保款項用得其所，同時令此迫切撥款申請能早日通過，以解市民及相關行業的燃眉之急。