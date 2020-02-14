政Whats噏：張宇人見地產商提3大訴求　望財爺加碼紓困

張宇人(圖示)希望波叔可以喺《財政預算案》延續同加碼紓困措施，幫補業界開支。

新冠肺炎疫情對各行各業都造成嚴重打擊，其中飲食業更加係首當其衝。飲食界議員張宇人(Tommy)連日聯同6個飲食業協會，會見咗6個地產商界，表達爭取減免租金等3大訴求。Tommy希望財政司司長陳茂波(波叔)喺嚟緊公布嘅《財政預算案》延續同加碼紓困措施，幫補業界開支。

3大訴求包括減租同管理費50%，為期6個月，並容許商戶喺今年7月打後先至攤分租金；放寬銀行作擔保，等商戶可以攞番現金按金做周轉；仲有假如商戶欠租，希望業主能提供免息分期，並承諾唔會作出法律追討。

咁地產商反應係點呢？Tommy話，上述訴求得到已經會面嘅地產商積極回應同支持，有部分更承諾會放寬銀行作擔保，畀商戶攞番現金按金做周轉，以便增加現金流。針對減租呢方面，佢希望今個月就可以開始推行，而其餘訴求，有地產商話會同公司商討，之後先再作答覆。

Tommy又話佢哋會同業界保持緊密聯繫，繼續同各大地產商同業主會面，同埋向政府表達業界嘅訴求。

新一份《財政預算案》將會喺今個月26號發表，Tommy期望波叔可以因應肺炎疫情同埋過去8個幾月嘅修例風波，進一步延續同加碼紓困措施，減輕業界各項開支。