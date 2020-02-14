馬會向員工家庭派口罩　成立基金支援非政府組織

新冠肺炎肆虐，口罩嚴重短缺，全城一罩難求。香港賽馬會今日(14日)宣布已順利收妥一批口罩，除了會派發予馬會全體員工及家屬外，亦會將部分口罩捐予醫院管理局及派予基層家庭等人士。此外，馬會亦成立緊急援助基金，向非政府組織撥款，以向社區提供所需支援。

馬會指，有見醫院目前的急切需要，會向醫管局捐出8萬個KF-94口罩；另向基層家庭、有特殊教育需要及少數族裔兒童，提供25萬個兒童外科口罩。

馬會特別成立5000萬港元的緊急援助基金，向非政府組織撥款，並盡快提供衞生和防護用品、支援準確安全和教育訊息。該會亦將提供2300萬港元的即時撥款予非政府組織，以助他們向3.1萬名行動不便的長者和殘疾人士派發「關懷包」，當中包括有可儲存的食物、個人衞生及家居清潔用品。

馬會續指，該會全體員工均會收到口罩，其中負責賽馬賽事及非賽馬賽事營運的員工，除了每日都會獲派執行職務時佩戴的口罩外，亦會獲發一包共50個口罩，供讓他們和家人使用。至於已經需要留在政府隔離中心或應馬會要求留在指定設施自我隔離，又或其家人受到感染，以及負責跨境營運的員工，將會每星期收到一包共50個的外科口罩。