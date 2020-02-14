屯馬線首迎放工繁忙時段　乘客批班次疏落促加密

連接烏溪沙至啟德的港鐵屯馬線一期今日(14日)通車，黃昏放工時間有大量市民經鑽石山站轉車。有乘客投訴新線班次疏落，鑽石山站屯馬線月台狹窄，擔心日後會變得如九龍塘站觀塘線月台般擠逼，促請港鐵加密班次。

屯馬線一期是將以往的馬鞍山線由大圍站往九龍東伸延，經顯徑站及鑽石山站後到達啟德站。港鐵日前表示預計使用新線的乘客大多數是往來新界東至九龍東及港島東。

新線通車令鑽石山站變成觀塘線及屯馬線的轉車站。東網記者於下午5時許到鑽石山站視察放工時段的客流，發現該站中間的一條闊達17米、連接兩線車站大堂付款區的行人通道，人流主要是由觀塘線車站大堂前往屯馬線車站大堂，粗略點算該方向每分鐘人流約有300至400人次，至於反方向由屯馬線車站大堂往觀塘線車站大堂則相對較疏落。該站觀塘線車站大堂付款區的服裝店職員表示，新線通車首日人流多了20%至30%。

乘客呂先生下班後乘搭新線由將軍澳返回馬鞍山，他稱今早上班時亦試搭了新線，只需約50分鐘便返抵公司，比以往乘巴士出藍田再轉乘港鐵快了最少20分鐘，車費只貴大約1港元多，因此會考慮日後搭鐵路上下班。但他認為新線的班次不夠頻密，今早約7時40分他在馬鞍山等了約5分鐘才能上車，而且他覺得鑽石山站的屯馬線月台不夠闊，擔心日後多人乘搭新線後該月台會逼爆，「擔心好似九龍塘站咁要等2、3班車先上到車」，他建議港鐵加密班次疏導乘客。

乘客廖小姐亦乘搭新線，由鰂魚涌返回顯徑，她稱若非最近巴士大幅度減班，走了一班車需多等20至30分鐘，她都不會選擇搭港鐵，她稱沙中線紅磡站的連串工程醜聞令人擔心車站結構安全，加上「8．31」太子站事件港鐵拒絕公開所有閉路電視片段，令她覺得搭港鐵於個人安全上缺乏保障。

另有乘搭新線由新浦崗返回大圍的郭先生則稱，新線的車程較快，不用站那麼久，日後會改搭港鐵上下班。