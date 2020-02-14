外判司機疑染新冠肺炎　郵差批香港郵政應急措施粗疏

新冠肺炎肆虐，衞生防護中心今(14日)公布香港再增3宗確診個案，其中一名確診患者曾參與康美樓確診家族北角酒樓聚餐，而柴灣派遞局一名外判司機則為其同住親人，懷疑同樣中招。

香港郵政回覆查詢時確認，於今早約8時接獲該司機通知，表示其同住家人於今日凌晨獲知確診感染新冠肺炎，他已自行前往律敦治醫院接受檢查，目前正等候測試結果，今日並沒有上班。

香港郵政指，該名外判公司司機於柴灣派遞局擔任駕駛工作，每日早上工作3小時，負責在港島東區太古城至小西灣運載郵袋及相關郵務人員，並不需要在柴灣派遞局內工作，亦不需要接觸郵件或執行派遞工作，而其車輛也不會停泊於柴灣派遞局。

署方接獲有關通知後，已向柴灣派遞局內人員交代相關情況，並即時追查，知悉自柴灣派遞局於本月3日復工後共有18名人員曾乘坐該車輛。為安全起見，在等候衞生署測試結果期間，已先行安排有關人員在家休息，並立即諮詢衞生防護中心，獲告知繼續使用1比99稀釋漂白水清潔工作間。署方會安排今晚於柴灣派遞局進行消毒，並已就這些情況向柴灣派遞局內人員作出簡報。

今早已收到多名郵差投訴的立法會議員鄭松泰批評，當局得知司機懷疑中招後，當下只等待衞生署發出該位司機的檢驗報告，其他高度風險的郵政員工及郵差並未有安排檢驗，反而被指示回到派遞所呆等。另有前線郵差批評防護裝備不足，每名郵差每日只能派得一個口罩，批評郵政局的緊急應對措施非常粗疏鬆懈，恐連累整個派遞局上下員工的個人健康及生命安全。