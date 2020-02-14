買口罩需要個人資料　私隱署收12宗投訴

新冠肺炎疫情持續擴散，市民四出瘋搶口罩自保不果下，只能輪候派發的免費口罩。個人資料私隱專員公署近日收到投訴指，有團體、商戶及個別人士在派發或售賣口罩的過程中，收集過多的個人資料。私隱專員黃繼兒表示，截至今日(14日)下午5時，公署已接獲12宗相關投訴，並會依法作出跟進。

黃繼兒提醒市民在領取或購買口罩時，須分辨是否有實際需要提供某些個人資料，與交易事宜無關的不必要資料，例如收入、家庭狀況及家人的個人資料等，市民不應貿然向貨品及服務提供者披露。

黃又指，即使派發或售賣口罩的團體、商戶及個別人士，有實際需要例如作登記或輪候而收集個人資料，亦應以合法和公平的方式收集最少的個人資料，亦不應收集與交易無關的資料，以及未經當事人的同意下用作其他用途。黃強調，若有人乘現今疫情的時勢，把收集得來的個人資料在未經當事人同意下，轉為用作推銷產品或政治宣傳活動，屬「乘人之危」之舉，不為法律及道德所容。