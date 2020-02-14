觀塘兩男感染退伍軍人症 患者均年過50屬長期病患
2020年02月14日 21:09
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衞生防護中心正調查一宗涉及觀塘區兩名病人的退伍軍人病群組個案。
兩名居住在觀塘區的男子，今(14日)確診感染退伍軍人症。衞生署衞生防護中心指，兩名患者分別56歲及62歲，居住在彩福邨彩喜樓和牛頭角道33號宏光樓，他們均為長期病患。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。
中心發言人表示，流行病學調查發現，兩名病人於潛伏期內沒有外遊，中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查，以找出可能的感染源頭。中心強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。
針對近日涉及11名病人的退伍軍人症群組個案，中心表示，根據化驗結果顯示，該群組內6名病人的臨床樣本與彩虹港鐵站兩個淡水冷卻塔的水樣本，顯示相同基因序列型的嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型，相關群組的調查仍在進行中。
發言人指出，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。