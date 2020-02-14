觀塘兩男感染退伍軍人症　患者均年過50屬長期病患

兩名居住在觀塘區的男子，今(14日)確診感染退伍軍人症。衞生署衞生防護中心指，兩名患者分別56歲及62歲，居住在彩福邨彩喜樓和牛頭角道33號宏光樓，他們均為長期病患。病人的樣本經化驗後，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型抗原呈陽性反應。

中心發言人表示，流行病學調查發現，兩名病人於潛伏期內沒有外遊，中心人員正跟進採集環境及水樣本進行化驗，並繼續調查，以找出可能的感染源頭。中心強調市民應使用和保養妥善設計的人造供水系統，易受感染人士則需時刻採取相關預防措施。

針對近日涉及11名病人的退伍軍人症群組個案，中心表示，根據化驗結果顯示，該群組內6名病人的臨床樣本與彩虹港鐵站兩個淡水冷卻塔的水樣本，顯示相同基因序列型的嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型，相關群組的調查仍在進行中。

發言人指出，男士、50歲以上人士、吸煙人士、酗酒人士和免疫力弱的人士均較易感染退伍軍人症。另外，有些情況也可能增加患病風險，包括供水系統保養欠佳導致積水儲存、居所使用舊式供水系統或附近設有冷卻水塔或噴水池、使用電熱水器、按摩池或溫泉，以及近期曾到酒店或船隻。