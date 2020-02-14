馬逢國指演藝界快餓死　政府支援業界措施最快下周出台

新冠肺炎肆虐，嚴重影響香港演藝及文化界生計，甚至形容「好快餓死」。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國今日(14日)與民政事務局局長劉江華會面後，指局方正考慮透過不同的機制，盡快擬定出支援業界的具體建議，減省行政程序，並爭取於下周提出具體措施，緩解業界燃眉之急。

馬逢國於Facebook貼文，指根據日前公布業界的問卷調查結果、兩場諮詢會及到訪不同團體所徵集得來的業界建議，初步草擬了28項要求政府作出支援的具體建議，而今日則緊急約見了包括劉江華等在內的多名官員，向局方反映業界的訴求。

馬引述局方不單止會提出支援業界的具體措施，又指劉江華在會面中認同今次疫情嚴重，明白很多團體和自由工作者深受打擊，會認真研究業界的建議，並會以最彈性和寬鬆的方式處理業界因場地取消而面對的損失，亦會盡量協助業界處理預訂場地和退票等安排。對於局方稍後將提出支援業界的具體措施，馬希望能照顧廣大業界人士的需要，特別是大部分的業界自由工作者。

受疫情擴散影響，康文署旗下表演場地暫停開放，學校停課亦取消大量演藝及文化活動，馬逢國日前公布業界受疫情影響的網上問卷調查結果，當中顯示若疫情持續至3月，逾80%受訪業者估計收入將跌逾90%，甚至無法估計。他建議政府設立支援基金，為業界提供財政支援，而康文署亦應在行政安排上靈活處理。