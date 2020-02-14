康文署續暫停多項設施活動　綜援等受助人無須趕返港

因應疫情最新情況，政府早前宣布將繼續實施部門的特別上班安排至本月23日。康樂及文化事務署今日(14日)宣布，會繼續現時暫停開放多項文康設施及取消期間舉行的康樂、體育及文化活動之安排，直至下月2日。署方將稍後公布為受影響場地的預訂申請作出退票或退款安排。

暫停開放的陸上和水上運動設施，包括所有體育館、運動場、草地球場、人造草地足球場、網球場、壁球場、草地滾球場、高爾夫球設施、公眾游泳池、泳灘、屯門康樂體育中心、水上活動中心和度假營。文化設施則包括所有博物館、表演場地、公共圖書館及附設之自修室、流動圖書館，以及音樂事務處的音樂中心。

在這期間，城市售票網會維持網上及流動應用程式購票及票務熱線；公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。康文署轄下的陸上免費康樂場地，包括公園、遊樂場、戶外硬地球場、滑板場、極限運動場、滾軸溜冰場及單車場等，同樣維持服務。

康文署亦會暫停接受及處理免費陸上康體設施的個人及團體預訂申請，以及收費陸上康體設施的團體預訂申請；另將繼續維持暫停接受預訂轄下婚禮場地、露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動或銷售活動的安排，直至另行通告。

另社會福利署表示，綜合社會保障援助計劃(綜援)及公共福利金計劃，包括高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼的申請人或受助人，如因新冠肺炎疫情而未能及時返港以符合相關計劃的居港規定或領款後的離港寬限，署方將酌情豁免計算有關申請人或受助人的離港日數。社署呼籲申請人或受助人無須急於趕回香港。

至於廣東計劃及福建計劃的申請人，因應目前疫情情況，可透過郵遞方式提交申請，同樣無須回港辦理有關的申請手續。