爭取駿洋邨少訊中心作隔離營　港府擬用迪士尼旁官地

新冠肺炎疫情嚴峻，用於隔離檢疫人士的場所接近飽和，政府擬使內未入伙的粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨改作檢疫中心，又遭到附近居民的強烈反對。食物及衞生局今晚(14日) 表示政府擬增加檢疫設施，包括爭取盡快將火炭駿洋邨及元朗八鄉的少年警訊中心用作檢疫中心，亦計劃在鯉魚門公園度假村增建單位，並計劃使用毗鄰迪士尼樂園停車場一塊政府土地，連同現有的4間檢疫中心，合共提供逾2300個單位，安排與確診患者有密切接觸、但沒出現病徵的人士接受強制隔離。

食衞局稱，政府正進行準備及改建工作，爭取盡快將駿洋邨和少訊中心用作檢疫中心，兩地可提供1000個以上的檢疫單位，當局同時會在鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心及少訊中心增建約600個檢疫設施，政府亦計劃使用毗鄰迪士尼樂園停車場一塊4公頃的政府土地，有望提供約600個單位。

局方又指，加上麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營以及饒宗頤文化館翠雅山房，這4間檢疫中心目前提供約150個單位，合共有逾2300個單位供隔離人士入住。