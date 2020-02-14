康美樓101個新冠肺炎檢測呈陰性　居民周六可返家

青衣長康邨康美樓兩名居民日前確診新冠肺炎後，全幢A07單位的居民深夜被撤離及隔離檢測。衞生署衞生防護中心今日(14日)公布，康美樓A07單位沒有出現病徵的住戶進行新型冠狀病毒測試已完成，全部101個樣本對該病毒呈陰性反應，有關住戶可於明日(15日)稍後離開檢疫中心，居民將獲提供接載巴士返回其居所。

食物環境衞生署及房屋署已為康美樓所有A07單位進行徹底清潔及消毒，而房屋署保養測量師帶領的技術檢查團隊亦已完成對有關單位的排氣管的檢查及跟進工作。衞生防護中心將繼續進行康美樓4宗確診個案的接觸者追蹤工作。

中心發言人表示，根據中心的初步流行病學調查顯示，部分確診個案為本地感染個案，並強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。

另外，房屋署（房署）技術人員在過去3天詳細檢查青衣長康邨康美樓所有A07單位的排污渠管系統，並已完成有關檢查，結果顯示該些單位的排污渠管系統除了有輕微的缺損外，情況大致正常。

房署發言人昨日(14日)説：「檢查組由房署的屋宇保養測量師帶領，並由富經驗的工程監督人員在場提供協助。」檢查結果顯示34伙A07單位中，25伙的排氣管接駁正常；而其餘9個單位則發現當中的排氣管被移除。

發言人説：「檢查組人員已即時採取行動復修有缺損的喉管，並把未有接駁的排氣管重新接駁或封好。」同時呼籲公共屋邨住戶切勿未經房署批准而擅自改裝排污渠，因此舉可能違反建築物條例及／或租約。房署會針對這些未經批准的改裝採取適當跟進行動。

發言人續稱，房署的全方位維修計劃 （包括渠管檢查）會為10至30年樓齡的屋邨，每10年主動進行全面檢查；而樓齡30年以上的屋邨則會每5年進行一次全面檢查。「檢查人員會探訪各住戶，主動為他們檢查單位的狀況包括排污渠管系統，並即場修補小問題，較複雜的項目，則會發出工程通知及安排工程人員盡快修正。房署會以品質稽核和主動及常規的監督來監管工程品質。」