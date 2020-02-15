深井狂徒掟24動物落樓14死　警方及愛協通宵蒐證

24隻動物疑慘遭高處掟落街，逾半數葬身山坡！深井一個屋苑對出山坡，昨午(14日)發現攤臥大量貓、兔及寵物鼠等動物屍體及受傷動物，懷疑遭人虐待。警方及愛護動物協會人員接報到場，發現其中14隻動物死亡，僥倖生還的亦大多身受重傷，懷疑有人將牠們從高處擲下，警方正積極追緝冷血狂徒歸案。有東網讀者深夜爆料，指警方已鎖定數個疑掟動物落街的目標單位，記者今日(15日)凌晨2時許到場，發現現場平靜，一輛警車及兩輛愛協的車輛仍在場，相信有關人員仍在場蒐證，惟未有發現有人被捕。

現場深井青山公路青龍頭段100號一個私人屋苑，昨午1時許，有保安員巡經上址時，赫見屋苑山邊水渠位置及泳池旁邊遍布大量動物，動物皆身負創傷，大多全無聲息，懷疑有人虐待動物後棄置現場，遂報警求助。

警方接報趕至，並召喚愛協人員到場協助，經點算後，在現場共發現24隻動物，其中14隻已經傷重死亡，包括11隻寵物鼠、1隻兔、1隻雀及1隻貓，需要用透明膠袋包裹檢走；另有5隻貓及5隻寵物鼠雖然仍生還，惟大部分均奄奄一息，即時由愛協人員帶走搶救。

警方經初步調查後，認為事件並不尋常，不排除有人蓄意從家中將寵物掟落樓。而根據動物屍身傷口的腐壞狀況，相信已死去一段時間，暫時未知是由高空墜落致死，抑或死亡後被擲落樓下。警方其後在屋苑範圍調查，並翻查大廈「天眼」片段搜證，案件列作殘酷虐待動物處理，交由荃灣警區刑事調查隊跟進，正設法追緝冷血兇徒歸案。

有居住在事發山坡附近單位的居民表示，昨凌晨時分曾經聽聞連串異響，懷疑是物體從天而降的聲音，但當時不以為意，至昨午得悉事件，才聯想到冷血兇徒可能趁深夜犯案。

立法會議員鄺俊宇對事件大感難過，他表示無論任何原因，殘酷對待動物都是無法原諒的行為，直斥兇徒手法兇殘，令人髮指。他已經敦促警方立即將有關人士繩之於法，並正與愛協及有關部門跟進事件。

愛協發言人表示，相信事件涉及虐待動物行為，案件已交由警方跟進，生還的動物已送往愛協灣仔中心，將交由協會獸醫進行檢查及治療，而涉案動物屍體亦已由愛協檢走，將轉交漁護署作解剖或化驗。