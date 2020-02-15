東方日報A1：抗疫無心無能　林鄭愧對港人

港府抗疫不力致民怨滔天，昨急急倣效澳門派錢圖息眾怒，宣布設立二百五十億元抗疫防疫基金，合共推廿一招措施，包括向醫護人員、清潔保安、地盤工及學生提供額外津貼；徵用屋邨做檢疫中心向「準公屋戶」提供六千元，並向與旅遊業相關的商戶提供八萬至廿萬元不等的津貼。有學者批評，上述措施只屬小恩小惠，並非人人有份，犯下施政大忌即「不患寡而患不均」，加上死不派包機接載滯留在日本的鑽石公主號港人，勢令社會分化問題再趨嚴重。

自從爆發新冠肺炎疫情，港府防疫工作完全被鄰近的澳門比下去，不論是檢疫、封關及安排防疫物資，均較澳門「慢十拍」。

澳門政府前日宣布派錢後，港府昨亦尾隨抄襲，行政長官林鄭月娥宣布，設二百五十億元抗疫防疫基金，包括撥款四十七億元給醫院管理局，以及物業管理公司有二萬六千元防疫津貼，讓清潔工人和保安員每月有一千元額外津貼；二十四萬地盤工人復工也有津貼。政府徵用火炭駿洋邨和粉嶺暉明邨做檢疫中心，收到分配信的準公屋居民有六千元津貼。

長期停課在家學習的學生，學習津貼亦加碼，令即將發放的學習津貼會由二千五百元增至三千五百元。最後是廿萬低收入家庭，平均每戶有五千元。而立法會財務委員會將下周五（21日）召開八小時會議，討論相關二百五十億元撥款。

被問及會否問責下台時，林鄭僅否認亂派錢，死撐上述措施聚焦受疫情嚴重傷害行業，而其他紓困措施將在財政預算案公布。她又否認派錢息民怨，指基金是抗疫重要一環，相信市民同意經過疫情後要政府支援渡難關，並無其他考慮。食物及衞生局局長陳肇始稱，給醫管局的額外撥款，主要是津貼醫護人員，其次是醫院保護衣物要更好裝備，實驗室要加強，做更多測試，以及清潔消毒等費用。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強質疑，政府的資助只屬小恩小惠，即使對零售業和食肆也幫助不大。他形容政府資助「不患寡而患不均」，非人人有份，恐會引起社會分化，令階層矛盾尖銳化。經歷去年逾半載的反修例風波，再加上現時疫情肆虐，他指全港各階層都有鬱結，即使中產收入也減少，今次資助亦令中產感到不被照顧。

時事評論員陳雲生表示，政府資助對基層打工仔而言，猶如杯水車薪，數萬元對食肆和旅遊公司而言亦微不足道。他指政府庫房有盈餘，加上市民因應疫情購買防疫用品的消費也增加，倒不如大方一點，效法澳門全民派錢。

立法會議員梁美芬則批評政府推出的基金並不足夠，同時建議簡化申請程序，並預留廿億元買口罩給清潔工及醫護等抗疫前線人士。她又提議撥款予三無大廈居民及因疫情失業者。

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