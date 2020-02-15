探射燈：運輸署減牌照處服務　稅務局只開半天

江日雄認為若部分政府服務屬非緊急，在疫情肆虐之下暫停亦是無可厚非。

新冠肺炎肆虐，本港部分政府部門將門市服務暫停，當中運輸署將多個牌照事務處的運作模式改變，以減低因人群聚集而感染的風險。稅務局亦同縮短公共服務，並將到期繳付的稅款自動延期，讓市民透過電子服務處理稅務事宜。

運輸署的各個牌照事務處自2月10日起暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已預約申請，以及市民經郵寄或網上遞交的各項牌照申請，並設置投遞箱在各辦事處外收集申請，署方會優先處理已到期或即將到期的牌照續領申請，以減低市民在辦事處排隊聚集而感染的風險。稅務局亦於同期起，只保留商業登記署、印花稅署及中央詢問處3個服務，並將時間改為周一至周五中午12時結束，變相只有半天工作。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄表示，認同上述部門暫停或提供有限度服務，認為若有關服務屬非緊急，在疫情肆虐之下暫停亦是無可厚非。江亦稱，雖然有部分車主反映受牌照事務處有限度服務影響而無法順利續牌等事宜，但大多都表示諒解，故認為其他公營服務亦可參考做法，把非緊急服務暫停。

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