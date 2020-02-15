探射燈：人手不足　承諾達標率不足50%

衞生署轄下的「兒童體能智力測驗服務」為兒童提供評估服務外，亦有提供治療及康復服務，署方承諾新症會在3周內提供首次診治，並於半年內完成評估，惟達標率卻因人手不足而持續下降，由2007年的逾90%，逐步下跌至2018年的不足50%。議員促該署應正視相關問題。

立法會文件顯示，去年兒童體能智力測驗服務的醫生空缺達10人，佔衞生署整體醫生空缺達17%，而該測驗的服務承諾為半年內完成新症評估，2007年立法會文件顯示為逾90%達標，惟隨着人手緊張及需求增加，達標率持續下跌，2014年時仍有83%，惟直至2018年已急跌至49%，該署指醫生流失率高及招聘難所致。

香港社區組織協會社區幹事黃文杰指，近年SEN兒童輪候評估的時間愈來愈長，而大部分支援服務要待確診後才可申請，故確診愈遲，便愈遲得到服務。但她坦言，政府近年增撥相關資源，部分未確診的懷疑個案都可得到「到校學前康復服務」，但名額有限，因此縮短輪候時間才能令兒童及時得到支援。另議員郭家麒批評衞生署沒有盡力吸引醫生留下工作，不論在人事管理、晉升機會及進修方面均不理想，甚至是差劣，若醫生流失率高，最終受害仍是兒童，他促衞生署正視及改善。

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