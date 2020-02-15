探射燈：SEN童智測中心照開　衞署罔顧疫情靠害

為抗新冠肺炎，多個政府部門陸續暫停非緊急服務，為有特殊學習需要（SEN）的幼童提供評估及支援的兒童體能智力測驗中心卻繼續運作。有家長直言由於排期逾年，擔心一旦改期會令子女延誤接受治療。但有部分中心連酒精搓手液和𨋢掣保護膜欠奉，有職員指中心的口罩供應緊張，評估時需與兒童接觸，擔心增加感染風險。議員認為中心防疫鬆懈，罔顧家長和兒童安全。

「本身都排咗成1年半，如果再排都唔知排幾耐，所以就算幾危險都要帶佢出嚟。」黃先生日前帶兒子到沙田的中心進行測試，他曾致電中心查詢，職員表示可以延遲評估，但無表明最快替補時間，為免延誤接受服務，決定如期帶兒子赴診。

衞生署轄下7間兒童體能智力測驗中心，有中心職員於網上發文質疑，為何疫情肆虐中心仍然繼續運作，質疑高層只為追數，罔顧員工安危。沙田的中心鄰近威爾斯親王醫院，有家長直言怕染病「唔想逗留咁耐」；但大堂及升降機內的按鈕均未有貼上透明薄膜和標明清潔頻率，大樓公共範圍更沒有酒精搓手液。

位於粉嶺的中心人流頗多，大樓內的家庭醫學中心更被劃為肺炎指定診所，有家長表示極為擔憂。其地下大堂和四樓的原本安放酒精搓手液的架子空空如也，門口有用以收集用過口罩的垃圾桶蓋未有蓋好，棄置口罩暴露於空氣中。

於中心負責進行評估工作的陳小姐（化名）指，部分兒童自理能力較弱，又會自行扯開口罩。有專家坦言評估時需與兒童有緊密的身體接觸，部分家長更為求如期接受評估，不惜隱瞞子女病情。加上中心的口罩供應緊張，擔心增加感染風險。

香港社區組織協會社區幹事黃文杰指，近期很多SEN家長都不敢帶子女外出接受訓練服務或評估，惟長期在家SEN兒童容易出現情緒問題。她認為政府可以行多一步，設立熱線或網上平台，為有需要的家長提供遙距支援。

議員柯創盛批評該署沒有為職員提供足够保護裝備及消毒用品，增加播毒機會。他又指目前服務名額不足，家長怕延誤兒童治療時間才「冒疫應診」。議員郭家麒亦稱，如該署開放中心，就必須提供足夠的防疫措施，並應彈性處理預約，提供足夠的候補時間供延期家長選擇。

衞生署發言人指，由於測驗服務需求殷切，故在確保診所感染控制全面有效實施下，仍盡力維持服務。職員會因應個別個案決定是否安排兒童進行評估。若兒童未能完成評估，中心稍後再安排兒童進行相關測試。

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