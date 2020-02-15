簡化抗疫津貼申領　羅致光：不想重現攞$4000痛苦

新冠肺炎疫情不斷擴散重創香港民生經濟，港府昨(14日)宣布設立250億港元抗疫防疫基金，包括為全港約20萬戶低收入家庭提供一次特別津貼，平均每戶約5000港元。勞工及福利局局長羅致光今早(15日)在電台節目表示，該項目主要是協助過往一段時間正接受在職家庭津貼，或有子女正獲發書簿津貼的家庭，亦不希望要設計制度讓市民特別再申請，以加快津貼發放，他又形容上次政府發放4000港元計劃的申請過程「痛苦」，政府不希望重蹈覆轍。

被問到過去未曾申請在職家庭津貼或失業人士未能受惠，羅承認措施未必幫到所有受影響人士，尤其是中產人士，但本月底的財政預算案會再有其他紓困措施公布。至於新措施下，與旅遊業相關的商戶可獲8萬至20萬港元不等的津貼，羅指針對飲食業的8萬港元津貼可較快執行，但針對零售業的津貼因在定義上都需要時間處理，統計過截至去年底香港有6萬多個零售舖位，故相信最少要4個月至半年才能發放。

另外，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良及多個勞工團體，早前呼籲將新型冠狀病毒納入《僱員補償條例》下職業病的定義，保障包括醫護人員在內可能因工作而受感染的人士。羅致光表示，局方及勞工處正開始探討工作，短期未必修改到法例，但已經和保險業界商討在現時法例範圍下如何處理，業界暫時持開放態度。