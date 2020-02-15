央行調撥6000億新鈔　商業銀行收現金要消毒

中國國務院聯防聯控機制周六（15日）舉行記者會，人民銀行副行長范一飛表示，向全國安排調撥近6000億元（人民幣，下同，約6673億港元）的新鈔，春節前緊急向武漢投放了40億元新鈔（約45億港元），並加大對醫院等疫情防控關鍵單位的現金供應。商業銀行在疫情期間收到的現金，必須消毒處理後才能投放給客戶。

范一飛稱，發放新鈔可提高銀行職員及民眾的安全感。央行要求商業銀行盡可能對外投放原封新鈔，從醫院、農貿市場回籠的現金消毒後，交回央行封存並不得對外使用。疫情防控重點地區回籠現金以紫外線或高溫消毒，存放14天以上再投放市場，非疫情防控重點地區現金消毒以後，存放7天以上再投放市場。

為了減少病毒傳染，央行暫停跨省調撥和疫情嚴重地區省內調撥，重點單位的回籠現金，要暫存庫房。央行廣州分行下令，商業銀行於疫情期間從醫院、農貿市場和公共運輸行業回收的現鈔，必須消毒及做好特殊標識後上繳，央行廣州分行將直接銷毀，不再投放市場。

范一飛指，過往春節期間央行大額支付系統都停運，但今年因應疫情防控所需，專門開設大額資金匯劃的綠色通道，在春節及節後周末期間增加小額支付系統業務限額。上月24日至本月14日期間，共處理1000萬元（約1112萬港元）以上支付業務39.35萬筆，金額77.37萬億元（約86萬億港元）。與抗疫相關的支付業務有872筆，共447.96億元（約498億港元）。

同時，人民幣跨境支付系統開設跨境支付的特殊通道，央行於本月3日更延長大額支付系統運行時間，保障銀行間市場交易和人行專項再貸款業務的需要。