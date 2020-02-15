滯留湖北港人無藥食　狠批港府講大話做嘢唔掂

新冠肺炎肆虐全球，重災區湖北封城後，逾2200名港人滯留當地，回港無期。港人梁先生一家五口自上月23日開始滯留當地，每日依靠當地人員送上食物，但近日天氣轉涼，沒人前來送物資，家中需動用儲糧及自製粉麵。梁患有糖尿病及脂肪肝等問題，本月多次要求港府提供藥物不果，只能冒險前往當地醫院求醫。他坦言「過得一日得一日」，批評港府一直未有接他們回港，亦不給予協助，「香港政府做嘢唔掂」。

梁向東網表示，與太太及三名子女上月底到湖北十堰市鄖西縣的城關鎮探望岳父岳母，不幸遇上疫情爆發而滯留至今。由於禁止外出，每日只能在家中發呆，閱讀兩地新聞過日晨，食糧則依靠當地人員送到家中樓下。惟湖北近日只有0至8度，已有兩日沒有人員送上食物，一日三餐減至兩餐，並動用存貨及自行搓麵粉製作粉麵。

現年53歲，患有糖尿病約10年的梁指，本月1日起已先後向特首辦及駐武漢經濟貿易辦事處尋求協助，希望獲派相關藥物，但至今仍未能領取藥物，已斷藥近半個月。至前日(13日)才有衞生署人員聯絡他在港的弟弟，確定其湖北地址，惟仍要無了期等待。他狠批政府「懶懶閒」，懶理當地港人需要，又指特首林鄭月娥表示已助滯留港人運送藥物是「講大話」。

港府接載滯留湖北港人回港的計劃仍未有定案，梁表示，政府以欠缺檢疫地方作藉口，「依啲都係廢話」，湖北有多個機場及高鐵，不少地方距離機場只有半個至1個小時車程，認為港府應分批安排在非高危地方的港人率先回港，而其公司及內地人員均提供不少協助，反觀港府一直未能安排回港，直斥官員辦事不力。