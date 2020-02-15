沙田衝突圖用傘篤心口襲警　19歲青年判罰款$2000

無業青年在去年7月沙田反修例大遊行的警民衝突中，企圖用傘篤一名警長胸口，警長成功用盾擋格，19歲被告賴雲龍早前承認襲警罪。案件今(15日)在沙田法院判刑，裁判官指被告沒有悔意，但考慮到本案涉及的暴力程度低，被告又已還押100天，最終判他罰款2000港元。而被告另涉去年8月中在機場參與圍毆內地記者付國豪一案，被控暴動和對他人身體加以嚴重傷害等罪，案件將於下月26日在區院答辯。

辯方求情稱，涉案雨傘不屬武器，警員也沒嚴重受傷，被告自去年11月初起一直還押，本案原定上月30日判刑，但受疫情影響，故延至今日才判刑，故他已還押了100天。

裁判官指被告仍年輕，一般法庭會先考慮感化官和勞教中心等報告，但他因捲入另一宗案件而被還押，故無法履行感化令。裁判官指被告案發時身處前線與警察對峙，一剎那的起鬨可導致嚴重後果。裁判官考慮到警員沒有受傷，被告只是挑釁，沒有潑液體等侮辱行為，雖然報告顯示他堅信自己做了正確的事，重選一次也會再做，沒有悔意，但案情輕微，即使判監，也應留在更嚴重的案件，最終判他罰款，旁聽人士散庭後亦拍掌鼓勵被告。