港人赴台隔離失聯尋獲　一家三口填假資料罰5萬港元

一名香港男子上周五（7日）入境台灣後，在居家檢疫期間失聯，新北市民政局遂依法公布他的姓名。疾管署周六（15日）接獲事主的友人通知，遂通知民政人員前往另一處地方訪視，並替事主測量體溫，初步判斷他的健康狀況正常。事主稱，由於人生路不熟才填錯電話、地址，強調並非故意。

新北居家檢疫失聯港人張家豪，入境時填報的聯絡地址為林口路二段一處民居，但民政人員按電話聯絡找不到人，於是聯同警員實地訪查，發現他並非居於上址，民政局其後公開他的姓名及住址。張家豪的友人得知消息後通報疾管署，安排民政人員上門訪視。張家豪稱，返台後一直在家居家檢疫。

台北市府周六再公布3名居家檢疫失聯人士，2名台灣女性陳乙菲、譚國衡，以及男子江嘉榮，於本月5日、8日、9日分別從金門、大陸、香港入境台灣，惟3人未依規定在登記地址居家檢疫，故依法公布為失聯人員。

此外，香港一家三口上周六（8日）入境台灣後未按規定居家隔離14日，更涉嫌提供虛假聯絡資料，周五（14日）在台北西門町被尋獲。台北市衞生局周六（15日）宣布對3人各罰款7萬元新台幣（約1.8萬港元），並移送集中檢疫場所。