團體促醫管局簡化採購防疫裝備　發放津貼予前線醫護

本地確診新冠肺炎的人數與日俱增，醫療系統壓力超負荷，連公立醫院的防疫裝備亦疑不敷應用，香港醫療人員總工會一行約20人，今日(15日)上午約11時，到政府總部請願，要求食物及衞生局敦促醫管局正視醫護防疫裝備不足的問題，向前線員工提供足夠及合標準之保護裝備；和發放特別津貼予堅守崗位、參與前線抗疫工作的員工，並高呼「醫護人員上戰場，防護裝備不可少」等口號，政府派代表接收請願信。

香港醫療人員總工會會務主任李子健表示，有前線員工向工會反映，現時公營醫院的口罩、防護衣等防疫裝備存量有限，擔心會影響工作。因此工會要求醫管局保障各工作崗位的員工有充足的口罩供應，向特別工作崗位的員工提供N95型呼吸器；並保障在分流站、隔離病房及監察病房等高風險區內不同工作崗位的員工，有充足的防護裝備。

議員麥美娟表示，在疫情日益嚴重的情況下，需要感激堅守崗位的醫護同事，願意在裝備不充裕的情況下工作，認為政府和醫管局應採更多措施解決前線醫護的擔憂，包括簡化防護裝備的採購程序，多管齊下在全球搜購。她又指，昨日(14日)行政長官宣布撥款47億港元予醫管局，望當局可以善用資源採購口罩、並向前線醫護及支援職級的同事發放特別津貼，以作鼓勵。