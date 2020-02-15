康美樓07室居民檢疫完分批返家　獲派板藍根搓手液

青衣長康邨康美樓先後出現2宗新冠肺炎確診個案，而2人均住在不同樓層的A翼07室單位，衞生署相信該幢樓有廣泛傳染危機，周二(11日)凌晨漏夜撤離康美樓全棟樓的07室單位居民。衞生防護中心經測試後，全部101個樣本對新冠肺炎呈陰性反應，早前撤離的居民今(15日)獲准離開檢疫中心，分批乘旅遊巴返回居所。

首輛接載07室單位住戶的旅遊巴，在中午12時17分抵達康美樓樓下，該批有約20名居民、包括2名小童，他們落車後接過由區議員及葵青民政事務處派發的清潔抗疫物資，然後陸續上樓，未有回應提問。區議員派發的抗疫物資，包括每戶1包板藍根沖劑及1瓶500毫升酒精搓手液，另每人獲派1瓶50毫升搓手液及5個外科口罩。

居於康美樓2407室的包先生，早前和太太被安排到饒宗頤文化館附近的翠雅山房接受隔離檢疫。他稱能離開隔離營感到「自由」，「返到屋企舒服啲，畀人困住唔係咁好」。他又指在隔離營內的幾日都留在房間，靠打機和看電視解悶，政府亦提供一日三餐，每日需要探熱2次，稱不太擔心受感染。他稱，前往隔離營前已將門匙交予房屋署，代為檢查及消毒洗手間。