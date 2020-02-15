政府藉口無檢疫中心接回湖北港人　議員轟拖泥帶水

新冠肺炎大爆發後，湖北各市相繼「封城」，致使有逾2200名港人被迫滯留當地，回港無期。政制及內地事務局局長聶德權今早(15日)在電台節目更表示，本地檢疫中心已接近飽和需另覓地點，待一切設備準備妥當方會分批接回滯留人士。有議員批評港府做事拖泥帶水，要求當局交代接回港人的時間表。

議員葛珮帆指，接獲不少在湖北及日本滯留的港人求助，並早於一個多月前已建議政府使用迪士尼樂園用地及租用郵輪等作檢疫及隔離設施，惟至今仍未有定案，反映港府做事拖泥帶水，「畀市民感覺又慢又唔積極」。她又指，其他國家及地區早已安排包機接滯留人士回家，惟「香港遲遲唔做」，促請政府盡快交代接回港人的細節及方案，「下定決心畀個時間表」。

另一議員陳凱欣批評，聶德權稱滯留湖北的港人確診對本地沒影響的說法是不負責任，「佢哋係香港人，政府有責任照顧佢哋」，該批港人亦有親友在港，市民亦需要了解當地疫情，反問「點會無影響」？她坦言，政府欠缺長遠計劃，想法明顯不創新，「唔知你(政府)做緊乜」，促請當局安排沒有病徵而有長者及小朋友的家庭先回港，並即時安排偏遠地區及翻新荒廢醫院作隔離中心，或租用酒店供受影響市民搬離。