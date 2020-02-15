深井掟動物落樓現場　再發現3隻貓

愛協人員在一個有蓋沙井救出貓隻。(張世洋攝)

深井青山公路青龍頭段100號一個私人屋苑一個屋苑對出山坡，昨午(14日)發現攤臥大量貓、兔及寵物鼠等動物屍體及受傷動物，懷疑遭人虐待。警方及愛護動物協會人員接報到場，共發現25隻動物，其中15隻動物死亡，僥倖生還的亦大多身受重傷，懷疑有人將牠們從高處擲下。

今日(15日)凌晨2時許，一輛警車及兩輛愛協的車輛仍在屋苑，相信有關人員仍在場搜證。

消息指，警方到懷疑涉事單位調查，惟拍門無人應，並於凌晨時分破門，發現單位內有動物籠及養貓用品，但屋內沒有動物。警方正設法與住戶聯絡了解情況。

至今午12時04分，保安員巡經山坡對開時，聽到「喵喵」叫聲，分別於沙井及水渠位置再發現3隻貓，懷疑與案件有關，遂通知愛協職員。據了解，3隻貓為英國短毛貓，其中1隻身體虛弱，2隻狀況良好。到目前為止，案件涉及28隻動物，當中13隻生存，15隻死亡。

愛協發言人表示，昨午愛協督察接獲警方通知，指在深井豪景花園屋苑內的斜坡附近，發現大量動物屍體及受傷動物，懷疑涉及虐待動物。愛協派出五名督察及休班督察於下午3時趕到現場協助，發現共有5隻貓、5隻龍貓仍然生存，其中大部分奄奄一息。另外，則有9隻龍貓、1隻天竺鼠、1隻寵物鼠、1隻寵物雀、1隻貓及2隻兔已經死去。愛協督察協助警方進行初步調查，有理由相信是被人從高處擲下，涉及虐待動物行為。目前，案件已交由警方跟進，愛協督察亦已經將生還的動物送往愛協灣仔中心，將交由協會獸醫進行檢查及治療。而涉及案件的動物屍體亦已由愛協督察檢走，將交由漁護署作解剖或化驗。凌晨時分派出3名督察，聯同警方重返案發現場，進入大廈內某單位進行調查及搜證工作。由於案件正由警方處理中，愛協表示不便透露其他詳情。