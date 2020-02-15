口罩轉贈！有愛OL自發四出交收︰老闆好支持

在家工作好悶？其實可以很有意義！新冠肺炎疫情日益嚴峻，口罩繼續成為市民搶購目標，但未必人人承受得起炒價或有時間排隊。日前，一班有心人展開了口罩轉贈行動，收集市民多出的口罩，再送給有需要人士，揚言「一個都收」！

香港浸會大學創新服務學習中心總監陳璧瑩Cindy指，現今市面「一罩難求」，不少基層及殘疾人士都難以買到口罩，令日常生活大受影響。在家工作的她和同事忽發奇想，因現時工作時間較彈性，假如大家一起四出收集口罩，之後再運用工作上的人脈，為有需要人士解燃眉之急，實在是一舉兩得。

「老闆完全冇微言，佢好支持呢個行動」獲得上司認同，Cindy便打着「一個都收，集腋成裘」的旗號，與十多名同事於各區收集口罩。他們先在社交平台發貼呼籲市民捐贈，之後再分工分時段，於自己的社區收集。計劃由準備到實行，只有短短七天時間，但口罩數量在第五日已經破萬！

「我哋目標好謙虛，就係1000個，估唔到第二日已達標！」Cindy滿足地笑道。令她出乎意料的是，有校友因工作關係認識廠商，一口氣捐出1萬個口罩。不過更感動的是，經常有捐贈者會問她「我得5個，會唔會麻煩你嚟拎？」，她都肯定地回答不會。因為在這個一罩難求的時代，一個口罩已經很有分量。

Cindy和同事以辦公室作為「基地」，安排分發口罩的工作，更窩心地於每包口罩上貼上寫有鼓舞字句的紙條。他們更親自將口罩送到有需要人士手上，當中包括香港失明人協進會和共融館。

市面充斥黑心口罩，難免有人會質疑口罩的來源和質量是否達標。Cindy強調，收集到的口罩均是獨立包裝，亦會先作檢查。她坦然自己並非口罩專家，但會盡全力搜集資料，鑑別口罩質素。

疫情令人憂心，卻令人與人之間的關係更親近。Cindy表示，即使之後要重返辦公室上班，未能親自收口罩，但亦會嘗試擔任中介人的角色，運用其人脈和社區網絡，為有心人和非牟利組織穿針引線，繼續替香港人加油。