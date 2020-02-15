政府下周起恢復基本服務 一貼睇晒各部門最新安排

新冠肺炎全球爆發，不過澳門累計至今(15日)已連續11日未有新增確診個案，當地政府公共部門會於下周一(17日)起陸續恢復基本服務，至於賭場的停運令則於下周三(19日)屆滿，當局屆時將視乎疫情防控再決定賭場是否重開。相反，香港方面因應疫情持續，不斷有新增個案，港府各部門繼續只提供有限度服務，公務員的特別上班安排延長至本月23日。

澳門政府部門下周一至五(17日至21日)最新服務安排如下：

1.法院：如常對外辦公，期間庭審工作由第一審法院各合議庭主席或法官自行決定適量減少；終審法院恢復接收財產申報；檢察院於辦公時間對外維持基本服務。

2.廉政公署：恢復對外基本服務。

經濟財政司轄下

3.生產力暨科技轉移中心：恢復辦公及對外基本服務，各辦事處課程及考試報名繼續暫停，復課日期提前一周通知。

4.財政局：恢復辦公及對外基本服務，市民可先透過網上或電話預約。

運輸工務司轄下

5.環保局：建築廢料堆填區回復基本運作，開放時間由上午8時至下午7時。

6.房屋局：對外服務。

7.交通事務局：恢復馬交石服務專區、駕駛學習暨考試中心、路氹城汽車檢驗中心對外開放並提供有限度服務。

保安司轄下

8.司警：恢復對外的基本服務，全體刑事偵查員及工作人員隨時候命，報案及緊急行動中心維持無間斷服務，報到室照常運作。

9.懲教管理局：對外服務。

社會文化司轄下

10.社工局：恢復基本服務，建議市民辦理各類服務手續前，先致電查詢或預約。

11.醫療事故鑑定委員會：對外服務。

12.教青局：對外服務將作出臨時安排。

13.高等教育局：提供基本對外服務。

行政法務司轄下

14.市政署、法務局、身份證明局、行政公職局、退休基金會、印務局、法律及司法培訓中心提供基本對外服務。

其他機構

15.水公司：恢復正常服務，所有進入客服中心、青洲水廠及辦公大樓的人士須佩戴口罩、測量體溫、使用酒精搓手液，以及填寫健康申報表。