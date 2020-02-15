新冠肺炎確診維持56宗　醫管局稱裝備存量夠用1個月

香港至今累積56宗新冠肺炎個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港今日(15日)暫沒有新增確診個案，仍維持56宗確診。病人包括30男26女，當中有13宗本地個案，11宗為他們的密切接觸者。張指，輸入個案從發病到確診之間的時間較短，故較少密切接觸者受感染；本地和可能本地個案平均有1至2名密切接觸者發病，他們的發病時間至確診的時間較長，可能需一星期以上才會發病。

張竹君認為，雖然今日沒有新增個案，但病毒潛伏期一般為14日，因此難以說疫情「見頂」，需要多觀察一段時間。至於停泊在日本橫濱的鑽石公主號由保安局聯繫安排，有待他們了解，至於康美樓已完成有關檢測，認為當中的情況屬安全。

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞則指，過去24時公立醫院呈報45宗懷疑個案，截至今日中午仍有120人需隔離治療。56宗確診個案中，目前5人仍危殆，均須插喉維持生命；3人情況嚴重，需運用高濃度氧氣治療。較早前情況嚴重的第16宗個案病人情況好轉，情況轉為穩定。

她指，經重新點算倉存後，目前公立醫院外科口罩有1800萬個，保護衣220萬件，N95有110萬個，面罩50萬件，按平均用量推算，預計裝備足夠使用一個月。她表示，醫管局在全球採購防護裝備上受到限制，部分國家把這些裝備列為戰略物品，部分已訂購的物資未能依時付運，即使能夠付運，獲分發的數量亦有所調整。

醫管局總行政經理(聯網運作)張子峯表示，公立醫院會在下周開始，進一步減少非急症、非必要的服務，希望減少醫院人流，避免交叉感染。急性出血、必要的癌症手術及檢查、通波仔、自然分娩等服務會運持正常運作，大部分檢查如內窺鏡、腸鏡、心臟檢查，以及一半專科和普通科門診覆診有機會需要延後，呼籲市民需留意手機來電或短訊，了解最新的覆診安排。

張子峯指，醫管局會以政府增撥的47億港元，用作增加採購防護裝備、前線同事的津貼、以及化驗室用品裝備等。