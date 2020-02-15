港府防疫歎慢板要人自救　各界批不及澳門果斷

新冠肺炎在全球蔓延，香港確診個案已逾50宗，港府多項公共服務仍維持有限度運作。不過，鄰近的澳門已連續11日未有新增確診個案，當地政府公共部門更會於下周一(17日)起陸續恢復基本服務。各界人士炮轟港府防疫「歎慢板」，各方面不如澳門當局當機立斷，至今連口罩等問題亦未解決，直言港府態度有如叫港人「自己救自己」。

疫情在港澳地區爆發後，澳門迅即推出多項措施，包括延後學校在農曆新年假期後的開學時間，又強制要求巴士、輕軌及的士等公共交通的乘客必須佩戴口罩。澳門政府並推出多項救市措施，包括發放消費券及醫療券等。當局見口罩供應緊絀，又主動由政府分配口罩予市民，更強制要求賭場及娛樂場所停業半個月防疫。

反觀港府在學校停課及救市措施等均慢澳門一步，關閉娛樂場所、強制乘客戴口罩等措施亦不見蹤影，對口罩供應短缺亦毫無建樹。衞生服務界議員李國麟直言兩地在今次事件可謂高下立見，港府在各方面都未有做好，未能安定人心。他指出，未曾聽聞澳門醫護人員呻裝備短缺，相反香港方面處處不足，口罩都需要搶購，直斥港府態度猶如「叫人自救」。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府防疫「慢十拍」，不如澳門果斷，認為香港經歷沙士疫情，理應充當「防疫老大哥」，先知先覺及早推行防疫措施，惟現實是所有措施都不及澳門快，甚至分配口罩、關閉娛樂場所等至現時都未做，形容是「後知後覺」，令疫情更加嚴重。他指賭場是澳門的「命根」，當局仍當機立斷限制關閉，反觀港府在行政會議成員催促下，仍拒發出停運令。