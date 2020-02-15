醫管局防護裝備數字透明　專家籲港人戴口罩勿過度恐慌

香港醫學組織今(15日)就新冠病毒如何預防及控制舉行記者會，並提出香港人切勿過度恐慌，並引用世衞指引，指出健康人士毋須戴口罩。有醫生強調，醫管局防護裝備的數字透明，醫護可透過內聯網查看有關數字。

香港感染及傳染病醫學會主席黃天佑醫生指出，尚未知新冠肺炎會否造成大流行，但基本防護工作必須做足，如勤洗手，盡量不要接觸眼鼻嘴。他稱若市民出現任何與新冠肺炎相關的症狀，即使不是呼吸道症狀如肌肉痛亦應考慮戴口罩，但不應過度使用。

香港大學公共衞生學院名譽臨床教授司徒永康教授稱，根據世衞指引，健康的人士毋須戴口罩，若市民沒任何相關病症，不應過度恐慌，若不恰當戴口罩如經常觸摸口罩反會造成更多壞處。他又建議，若周邊人有咳嗽應遠離至相應距離。

醫管局陸志聰醫生強調，有關防護裝備的數字透明，員工可透過內聯網每天查看有關數字。另外，他指出並沒有政策限制醫護使用多少個口罩，除非肯定醫護接觸的病人都是患上同一種病，否則接觸不同病患者都應更換口罩，以防交叉感染。他又指，若口罩已沾濕就應該更換。