國務院收回舊鈔消毒　議員料港暫毋須倣效

中國國務院聯防聯控機制今(15日)舉行記者會，指已於春節前，緊急向武漢投放了40億元人民幣新鈔，及從當地醫院與農貿市場，收回紙鈔進行紫外線或高溫消毒並存放7至14日。不過，有立法會議員指，香港疫情未算嚴重，加上港人使用電子支付比率上升，認為港府暫無必要倣效相關措施。另有議員認為，港府應藉此機會鼓勵市民使用電子支付，避免因接觸紙鈔而感染新冠肺炎的風險。

內地政府推出多項措施減少當地民眾感染新冠肺炎的風險，包括收回當地紙鈔進行消毒，以及投放新鈔。立法會金融服務界議員張華峰認為，措施顯示內地政府對疫情重視及謹慎處理，認為港府應向內地政府學習，聆聽市民意見。他又指，港府有能力做到相關措施，應予以推行，並透過這次機會推廣電子支付。

不過，議員陳振英認為，目前本地確診個案主要因聚會傳染，相信鈔票並非傳播途徑之一，加上目前市民使用現金的比例已大減約20%，料推行相關措施的必要性低。香港文職及專業人員總會副會長陳勇華亦表示，現時因疫情關係，文職人員主要在家工作(Home Office)，較少因公接觸鈔票，認為香港暫無需要實行，「應該搞掂咗口罩嘅問題先」。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，新冠病毒本身停留在死物上的時間不長，塑膠及金屬上一般會停留2至3日，包括紙張等具吸濕成分的物質則停留少於1天，認為市民透過接觸鈔票而感染的機會並不高。

曾又表示，明白市民有相關憂慮，理論上的確存在有帶病者咳嗽或「擤鼻涕」後接觸鈔票，令病毒透過鈔票傳播的可能性。不過，他認為收回舊鈔消毒或發放新鈔的成效不大，因此舉無助根本性阻截病毒透過鈔票傳播，建議市民在疫情持續期間，盡量使用電子支付方式付款，避免接觸現金。