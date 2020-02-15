政Whats噏：鄧家彪串眾志賣口罩反被鬧　何啟明急補鑊

新冠肺炎疫情下，市面上「一罩難求」，政團紛紛透過唔同渠道撲口罩，其中香港眾志早前就話喺外地採購到10萬個口罩出售，不過就畀勞工顧問委員會委員鄧家彪(阿彪)狙擊，又引述其黨友何啟明指1個口罩成本只係兩毫子港元，質疑「點解眾志賣98蚊(港元)盒咁貴」。點知阿彪今次攞威不成捉晒蟲，事關佢被網民鬧爆「識彈唔識做」，網民仲質問何，話佢哋啲口罩係咪會賣兩毫子港元1個？面對黨友幫倒忙，何今日(15日)就急急拍片補鑊，相信佢都一額汗喇。

眾志之前賣口罩但就被指重複扣錢，搞到一鑊泡要急急澄清，作為敵對陣營抽吓水都好正常，阿彪都有質疑眾志口罩賣得貴，又話啲口罩應該免費派畀社會上有需要嘅人如獨居長者、長期病患者、前線醫護人員同清潔工等。之不過阿彪有關口罩價錢嘅言論就令一眾網民質疑，仲引起網民對阿彪所屬嘅工聯會將會製造嘅口罩嘅「興趣」，質問該會製造嘅口罩係咪都係每個兩毫子咁平，真係無啦啦燒埋自己嗰笪喇。

何啟明應該都知今次捉蟲㗎喇，急急腳今日就拍片上載至社交平台，逐一解答網民質疑。佢就話，每個口罩平時嘅純材料價大約係兩毫二港元，包括面料、耳繩同鼻線，不過租金、人工、運輸，仲有高規格嘅無塵工作間廠房嘅成本都係未計落去啦，又話如果真係有人兩毫子賣畀你，佢自己都想要兩盒喎。係咪暗寸阿彪唔知價，得何自己先知喇。

有網民就質疑工聯會口罩產量講到唔清唔楚，究竟個工場係日產10萬個口罩，定係月產10萬個呢？何就話，佢哋暫時會用半自動機器製造先，所以只能夠月產10萬個，等到日產10萬個嘅全自動機器於3月底至4月初到位，就可以日產10萬個喇。佢強調呢段時間佢哋會同時間競賽，做得一個得一個，完成之後亦唔會牟利，只會派畀香港人。此外，亦有網民問及，佢哋個工場係咪請人返工，何就指相關招聘事宜同工聯會係冇關嘅，又話會繼續分享工場生產口罩嘅進度，希望香港人可以齊心抗疫。

政團向市民派發或出售口罩，如果真係可以一解市民燃眉之急當然係好事，但稍有不慎，攞唔到分變扣分，就真係大鑊喇。