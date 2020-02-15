派Dirty Team照顧新冠肺炎患者　僅北區醫院設洗滌期

新冠肺炎個案不斷上升，各醫院都調動人手入Dirty Team(不潔小組)照顧患者。傳真社接觸來自13間公立醫院的醫護人員，僅北區醫院自行為醫生安排為期14日的洗滌期，而東區醫院、伊利沙伯醫院等陸續有Dirty Team醫生出更，有機會接觸到確診新冠肺炎病人。有醫護直言十分擔憂一旦感染便會成為病毒傳播源頭。

除了北區醫院為醫生設洗滌期，傳真社收集到的醫護消息，暫時未有其他醫院確定為Dirty Team醫生制訂洗滌期。伊利沙伯醫院有醫生表示，由於人手不足，將不會設有洗滌期。而全部醫院都無為Dirty Team護士設洗滌期。有醫護人員透露，公立醫院聯網1月底收到醫院管理局指示，表明Dirty Team醫護人員不需要洗滌期。

醫管局解釋指，由於在隔離病房工作及進行高風險醫療程序的醫護人員，均需穿戴合適的個人保護裝備，並不屬於確診病人的密切接觸者，因此毋須作出檢疫隔離。每間公立醫院會按其運作情況，編排醫護人員當值。