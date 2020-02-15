政Whats噏：漢奸黎懶理疫情　去明報工業中心攪局

黎智英(右)今日去到明報工業中心，之後上一間私房菜館攪局。

新冠肺炎疫情下人心惶惶，人人都減少外出同聚會。但被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之首嘅「漢奸黎」壹傳媒黎智英就懶理疫情，頻頻攪局。佢今晚(15日)就同同為「叛國禍港四人幫」成員、有「李漢奸」之稱嘅民主黨創黨主席李柱銘(李漢奸)、有「民主阿婆」之稱嘅前政務司司長陳方安生，以及公民黨(公文袋)前主席余若薇等和該黨多名成員，喺柴灣一間私房菜館密會。唔通漢奸黎喺疫情之下仲想繼續攪風攪雨？

今午近6時，漢奸黎從其何文田寓所乘座駕離開，30分鐘左右就到咗柴灣明報工業中心。佢落車時，司機將一個相信係裝住酒嘅紙袋交畀佢，之後佢就自己一個入咗大廈喇。

漢奸黎上樓冇耐，載住李漢奸嘅私家車亦都駛入該大廈停車場，約20分鐘後，余若薇亦都乘車到達，不過就企喺門口望住遠方一個着住粉紅色大褸嘅女人，原來係民主阿婆。余對住民主阿婆話：「認唔到你，淨係認得你個手袋。」跟住佢哋就同樣已經到達嘅公文袋議員楊岳橋一齊進入大廈。至晚上6時50分，公文袋法律界議員郭榮鏗亦都到場。公文袋3人都有攜伴到場。

至晚上9時許眾人先陸續離開，漢奸黎先行步出大廈上車走人，楊同郭就一齊離開，余同民主阿婆散席時就同坐一架車走，幾分鐘後李漢奸亦都乘車離去，但佢就未有戴上口罩。

查實漢奸黎上周六(8日)先喺寓所同李漢奸等人密會，本月初亦都曾肆無忌憚咁戴住口罩都要同屋企人外出大歎日本菜；之前佢離港，上機前都要去潮州菜館食完飯先去搭飛機，莫非佢真係唔怕中招感染病毒？