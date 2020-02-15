老翁被救後確診新冠肺炎　梨木樹消防局5人須隔離

消息指梨木樹消防局有消防員及救護員，因執勤時接觸到新冠肺炎患者而需隔離。

梨木樹消防局鬧新冠肺炎疑雲。消息指，該局有消防員及救護員上周執勤時，曾接觸一名確診新冠肺炎患者，導致至少3名救護員及2名消防員需要隔離14日，目前全局上下「心慌慌」恐中招。消防處證實事件，3名救護員及2名消防員被衞生防護中心定義為密切接觸者，需要到檢疫中心接受觀察，但至今仍未有出現感染病徵。

據知梨木樹消防局人員於本周三(12日)下午接獲一宗有人稱被困屋內並感不適的求助個案，於是派出消防員及救護員到場，破門而入拯救事主。有指該事主最初聲稱不曾到內地，亦無發燒，故相關人員到埗時只有普通防護裝備，例如口罩、手套及眼罩。事主當時被發現在家跌倒，於是上述人員埋身把他扶起及進行基本治理再送院跟進。

不過該事主其後被揭於上月22日曾到訪內地，更於昨日(14日)確診新冠肺炎。事主中招消息一傳開，據悉涉事消防員及救護員就被衞生防護中心界定為「密切接觸者」及安排隔離，而局內其餘與他們共事的同事隨即擔心一同被感染，全局人員人心惶惶。

消息指，上述事主疑為香港第55宗確診個案的70歲老翁。據醫院管理局資料，確診老翁居於葵涌石籬二邨，在上月22日正有從落馬洲口岸即日往返的紀錄。他早前因在家跌倒而入院，當時曾向急症室人員表示氣促及咳嗽，其後更出現發燒及血氧低，轉入深切治療部治療，須插喉、注射強心針及暫時使用腎臟替代治療。