東方日報A1：呢個政府唔使恨　下世咪做香港人

二千港人被困「核心疫區」，無藥、缺糧、欠暖，來生不做香港人。梁先生一家五口的香港家庭自上月廿三日起，被困在新冠肺炎爆發地湖北省內，近日當地氣溫轉趨嚴寒，送糧者亦告消失，令他們面對斷糧危機。不過，三餐不繼亦遠不及「救命藥」耗盡，患有糖尿病的他曾多次要求港府送藥不果，批評港府稱已運送藥物是「講大話」，直斥「香港政府做嘢唔掂」。港府死撐未有安排身在湖北的港人回港是隔離營不足，卻未能交出確實時間表，有議員認為，事件反映港府做事拖泥帶水，又冀中聯辦及港澳辦可介入事件，以安排沒有病徵的家庭率先回港。

現年五十三歲梁先生與太太及三名子女上月底到湖北探望岳父及岳母，不幸遇上疫情爆發而滯留至今。由於禁止外出，梁指，食糧依靠當地人員送到家中樓下，惟湖北近日氣溫介乎攝氏零至八度，已有兩日沒有人員送上食物，一日三餐減至兩餐，更要自行搓麵粉製作粉麵。

患有糖尿病約十年的他稱，本月一日起已先後向特首辦及駐武漢經濟貿易辦事處尋求協助，希望獲派相關藥物，但至今仍未能領取藥物，只能冒險前往當地醫院求醫。至上周四才有衞生署人員聯絡他在港的弟弟，確定其湖北地址，惟仍要無了期等待。他批評特首林鄭月娥表示已協助滯留武漢港人運送藥物是「講大話」，直斥官員辦事不力，又批評政府以欠缺檢疫地方、交叉感染等作藉口，久未接他們回港，「依啲都係廢話」。因湖北有多個機場及高鐵，不少地方距離機場只有半至一小時車程，認為港府應分批安排回港。

政制及內地事務局局長聶德權昨指，明白及理解當地港人想盡早回港，當局在收到求助首天，已開始計劃及準備，但啟動相關行動，必須考慮公共衞生風險和實際可行程度。他們回來後必須有足夠容量的地點進行檢疫。惟現時四個營地的檢疫設施，約一百五十個位已接近飽和，他強調會盡快開設新的檢疫設施。

聶又指，事件需要內地協助將當地港人集合，直言暫無確實時間，何時可落實安排，又認為今次政府應對疫情較沙士時更困難，因社會對政府信任度低，有人會採取激烈和暴力手段對抗，政府需同時處理疫情及政情，增加抗疫難度。當局又解釋，未能運藥予梁先生是因未能聯絡對方，現已安排，預計下周送抵。

立法會議員葛珮帆指，早於一個多月前已建議政府使用迪士尼樂園用地及租用郵輪等作檢疫及隔離設施，惟至今仍未有定案，而其他國家及地區早已安排包機接載滯留人士，香港卻遲遲不做，反映港府做事拖泥帶水，促請盡快交代接回港人的時間表，又冀中聯辦及港澳辦可出手協助。

另一議員陳凱欣批評，聶德權稱當地港人確診對本港沒影響的說法不負責，「佢哋係香港人，政府有責任照顧佢哋」，該批港人亦有親友在港，本港市民亦需要了解當地疫情，反問「點會冇影響？」要求當局先安排沒有病徵而有長者及小朋友的家庭回港，並即時安排偏遠地區及翻新荒廢醫院作隔離中心，或租用酒店供受影響市民搬離。

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