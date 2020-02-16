我有正能量：笑聲載道　義載周到

傷殘人士的活動能力受限，在人多車多的香港，出行不是一件易事。無障礙設施不足，低收入人士又未能負擔租用車輛的費用，除了覆診外，會避免進行社交活動，被迫放棄本來的生活圈子。有心人於去年6月，成立義工組織「義載周到」，免費接載低收入長者及傷殘人士。義工除了載他們去求診外，更加會帶他們「行街、睇戲、食飯、飲茶」，令他們重拾笑容。

Ray本是中學校長，於2018年退休後希望可以繼續貢獻社會，因而加入成為「義載周到」的義務司機，「自己行得走得，都想做啲嘢去幫人達成心願。」Ray曾接載過一家四口到太平山山頂，擔任導遊，介紹景點之餘，更會幫忙拍照。受助家庭中的爸爸行動不便要坐輪椅，心願是重遊幾10年前和妻子拍拖的地方。Ray憶述，當日他甚至一度想落地行，「佢好想重溫當時嘅感覺，見到佢哋一家人咁開心，我自己都覺得好有意義！」

而Ray這天的任務是接送蕭先生、蕭太太到體檢中心，原來蕭生是要做身體檢查，索取報告到庇護工場面試，「中風唔代表咩都要放棄，都可以好努力生活。」蕭生在數年前中風，視力以及活動能力都受影響，需要定期覆診。他出行大多靠蕭太推輪椅，蕭太指每次出門都十分吃力，「門前有條好長嘅斜路，出去雖然可以搭巴士，但一架巴士得一個輪椅位，未必次次有得上車。」蕭太又指，蕭生有時候希望和小朋友外出遊玩，但因為行動受阻，往往只能到樓下公園曬太陽，更遑論有其他活動。

「我哋好耐都冇飲過茶，真係好開心。」蕭生指，因為有義工義載，兩夫婦才能一嘗久違的茶樓風味，「因為外出都比較麻煩，如果要租車，都要畀幾百蚊，負擔唔到，好開心今日有人幫我哋，仲可以一齊食嘢，同其他人傾吓偈。」

一直協助蕭生一家的社工孫曉翠表示，對於受助者及家屬來說，通常外出都是求診為主，「其他娛樂好似行街、約朋友親戚食飯，都會放得好後，佢哋都會覺得唔開心。」她又指，如有更多社區支援傷健人士外出，有助他們接觸社會，「佢哋都有社交嘅權利。」

「義載周到」至今年已完成百次的義載服務。組織的行政幹事潘慧儀指，輪椅人士出門非常困難，如果租用可裝載輪椅的車，動輒來回索價至少500港元，低收入家庭難以負擔，組織希望服務基層輪椅人士。現時組織使用的福祉車由有心人捐出，車中配有輔助傷殘人士上落的設施，包括電動輪椅升降台、可扣着輪椅的安全帶。

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