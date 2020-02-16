探射燈：部門卸責　放任殭屍電單車

無論在停車場或行人路上，都不難發現一些支離破碎、被棄置的電單車。東網去年9月報道，雖然本港電單車使用率「爆棚」，但不少車位停泊着不宜在道路行走的電單車，甚至是沒有車牌及行車證的殭屍鐵騎。關注組織指政府並無清晰回收渠道，應透過公民教育及罰款機制改善問題。

「喺街吐痰同丟垃圾都要罰錢，點解咁大架電單車可以冇後果？」香港汽車會會長李耀培指，車主棄置電單車可謂零成本，運輸署有責任透過行車證及駕駛執照去監察車主妥善處置電單車，如超過1年沒有續牌則需要提示車主或納入觀察名單，同時亦要設立一個渠道，讓車主正確處置不再駕駛的電單車。

李續指，現時各部門均沒有協調處理殭屍電單車問題，任由其放在行人道上不但影響市容，而且亦對長者及小孩造成威脅，建議當局設立一套懲罰機制加強阻嚇作用，首先加強公民教育教導車主，若有屢勸不改則要款罰，否則單靠自律難解決問題。

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