探射燈：忌泊露天位　車輪應鎖欄杆

部分電單車車主保安意識簿弱，有車主遺下車匙，容易成賊人目標。

本港出行成本高，近年愈來愈多人駕駛電單車代步，除了泊位不足外，涉及電單車失竊的數字亦急升，惟不少車主仍掉以輕心。有車會給予車友防盜小提示，同時亦希望當局加強打擊罪案。

電單車體積小，停泊位置亦多屬露天公眾可輕易到達之處，令賊人有機可乘。東網巡視多個政府電單車「骨位」，發現部分車主保安意識不足，大部分人未有用鎖把車輪固定於鐵欄上，亦沒有鎖上軚盤，當中在深水埗興華街西遊樂場停車場，更有電單車車主把車匙遺留在車上，易成被盜目標。

有電單車網站引述警方數據顯示，近半年的電單車失竊個案持續上升，當中去年12月更比前年同期飆升逾6倍，由7宗升至50宗。ebike車會創辦人李國威表示，除了遭刑毀外，電單車失竊個案上升亦值得關注，建議車主不要將價值高或搶眼的電單車停泊露天泊位，盡量放在停車場，亦要避免停泊在偏遠的位置，用鎖固定於欄杆。

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