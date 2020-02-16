探射燈：社會怨氣爆燈　怒民毀鐵騎洩憤

社會怨氣有增無減，加上巡邏警員減少，停泊路邊「骨位」的電單車淪發洩對象，被刑毀及失竊情況惡化。多區停車場不難發現電單車遭破壞，輕則倒後鏡打爛折斷、儲物箱整個拆去，重則匙膽被撬；多名車主指愛驅屢被破壞，維修費由數百至逾千元，甚至被盜走。車會估計與社會氣氛轉差有關，電單車成出氣袋，警方去年錄得近200輛報失電單車，比前年上升逾倍。議員指多類型案件都有上升趨勢，促警方重新調配資源加強巡邏。

在深水埗興華街西遊樂場天橋底的電單車停車場停泊約30架電單車，至少5架遭受不同程度的損壞，車主區先生坦言自己的座駕已被破壞不下數次，維修費用由數百至逾2000港元，他形容自警察減少巡邏後，治安每況愈下。上述停車場有電單車匙膽被人用硬物強行鑿爛，無法插入車匙；不遠處一架紅色電單車車尾左邊指示燈則被人將惡意折斷。

愛驅停泊在荃灣路德圍公眾停車場的梁先生亦指，電單車被破壞是家常便飯，其電單車曾遭多次破壞，現時泊車後會將車冚鎖在車輪上加強保護。其車附近有綿羊仔車頭的其中1個小型儲物箱，亦疑似被撬爛。

在馬鞍山公共圖書館附近的「骨位」，一架泊在路邊的電單車連接火咀的電線被剪斷，已無法啟動；附近一架綿羊仔車頭倒後鏡亦被折斷，兩車的行車證均仍有效。港島小西灣綜合大樓附近的電單車停泊位，亦有電單車的倒後鏡被折斷，殘骸遺在電單車附近。

ebike車會創辦人李國威估計，不少電單車被毀壞而非偷走，不排除是因近月治安變差，在路邊的電單車成情緒發洩對象，建議車主選擇較開揚的停車場，在可行情況下，停車場應加裝閉路電視，並促警方加強打擊。執業大律師陸偉雄稱，破壞者會被控刑事毀壞，最高可被判監禁10年，亦需要就其破壞的行為賠償車主損失。

經歷逾半年的反修例風波，警察日常巡邏模式改變，議員陳恒鑌表示，理解警方忙於應對社會事件，人手調配上相當緊張，惟過去無論搶劫、爆竊或偷車案都有上升趨勢，警方應作出應變，重新調配資源並在可行情況下加強巡邏。

警方發言人指，去年1月至11月共有192輛報失電單車，比前年同期上升近1.2倍，警方會以不同形式配合不同人員，靈活調配人手應對。

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