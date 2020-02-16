張建宗稱強制檢疫減傳播　防疫處關鍵期不容鬆懈

新冠肺炎持續肆虐，市民四出撲口罩及防疫用品，更連廁紙亦出現搶購情況。政務司司長張建宗今(16日)於網誌中表示，自本月8日凌晨實施涉及曾在內地逗留的入境人士強制檢疫14日的措施，令入境人數急劇下跌。與1月26日壓縮跨境人流措施生效前比較，香港總入境人數(包括機場)方面，由逾21.7萬人大幅下降近90%至2月8日的逾2.3萬人，至前日(14日)更下降至約1.6萬人，當中81%為香港居民。張指入境人流急劇下降，有效減低疫症傳播風險。

張強調，為確保內地供港食品不受影響，使用陸路口岸的跨境貨車司機已獲豁免，不需強制檢疫，但要接受醫學監察。香港5個貨運口岸入境和出境的貨運客車次逾6000輛，數字反映新春假期後，貨物跨境運輸活動已逐步回復正常。張又指，市民實在毋須要恐慌搶購及囤積白米或其他日用品。政府會繼續密切留意市場上食用品供應情況。

張呼籲僱主彈性處理員工上班安排，盡量減少市民之間接觸，又指政府會繼續密切監察疫情的發展，現時疫情防控工作處於關鍵時期，冀市民保持警惕，並加倍注意個人和環境衞生，保持身體健康，減少社交接觸。