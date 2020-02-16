吸取沙士教訓免疫後斷服務　政府補助幼兒中心防倒閉

應對新冠肺炎疫情，政府分別為與僱員再培訓局合作的培訓機構提供特別津貼及為資助和非資助的幼兒中心提供補助金，勞工及福利局局長羅致光今(16日)在網誌表示，此舉是為避免疫情過後相關機構倒閉，如當年沙士一役導致部分幼兒中心關閉，沒有足夠的機構提供所需服務。

政府日前宣布向全港約20萬戶低收入住戶提供一次過的特別津貼，正領取在職家庭津貼或正領取學生資助的家庭均受惠，可領取兩倍的津貼。羅進一步補充，以一個育有兩名兒童的4人住戶為例，將最多可獲6400港元特別津貼，單人住戶則最多可獲2400港元特別津貼，若是兩種津貼皆有受惠的住戶，則會按較高額的一項發放。正領取學生資助的家庭將可獲4640港元特別津貼。

對於領取綜援的個案，社署亦為在今年1月29日至3月31日期間到期的個案安排續期3個月綜援金，受助人因毋須前往社會保障辦事處辦理續期手續。而綜援及公共福利金計劃(包括高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼)的申請人或受助人，社署會酌情豁免計算離港日數，他們毋須急於趕回香港。