肺炎指定診所惹強烈反彈　林正財：政府解說有進步空間

新冠肺炎疫情嚴峻，政府計劃在18間普通科門診診所設立「指定診所」，接收病徵輕微的懷疑個案，引起市民遊行反對。被問到政府是否解說不足，行政會議成員林正財今早(16日)在一個電台節目表示，如檢疫中心不足，難以讓滯留在日本及武漢的香港居民回港，但政府工作永遠可以有進步空間。他亦強調，檢疫中心入住的並非病人或帶菌者，只是比普通居民高危少少。

對於政府將安排包機接載「鑽石公主號」上的港人返港，他稱明白現時在船上的港人想盡快回來，但包機安排要符合日本的檢疫安排，而船上每日都有新增確診個案，認為港人回港後安全起見要再作檢疫的做法合理。林又稱，政府關心滯留湖北的香港人，但當地情況比「鑽石公主號」更具挑戰，因2200多港人散落在湖北不同地點，交通安排挑戰大。

疫情爆發後本地口罩供應緊張，不少團體從世界各地採購口罩派發予市民，林呼籲如果想捐贈口罩最好聯絡社福機構，直接將口罩送給有需要人士，以免市民排隊輪候造成人群聚集。林續稱，現時全球口罩供應不足，社會亦有人思考是否有替代品，包括可以重用的口罩，各間大學正積極研究。