醫管局撲口罩初有眉目　范鴻齡譴責暴力破壞醫院診所

醫管局口罩存貨僅餘約1個月存量，主席范鴻齡今日(16日)發表網誌，透露局方近日都加入「撲口罩」的行列，指近日搶購的工作已「初見眉目」，但仍不敢小覷問題的難度，因為環球搶購潮更令工作艱鉅萬分。他表示，醫管局要「撲」口罩的數量不是十盒八盒，而是數以百萬甚至千萬計的口罩和個人保護裝備。

疫情對香港帶來各方面打擊，市民情緒不安，范特別提到公立醫院和診所接連受到襲擊，當中包括汽油彈、燃燒物和惡意的暴力衝擊，令醫護人員受驚、病人不安、醫院運作受到影響。范譴責這些惡意破壞的行為的同時，也感到非常痛心。

他警告，若社會對暴力感到麻木無力，「破窗理論」形容的情況會成為事實，大家都對暴力噤聲，以至習以為常，香港的法治便被動搖，甚至令人憂慮一國兩制的前途。他呼籲社會不應再啞忍這些惡意攻擊醫院和診所的行為，疫難當前，大家應同心合力。但可惜社會仍沉溺暴力破壞，以為可以解決問題。范斥這是自私民粹的做法，絕不可取。